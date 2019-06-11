أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' يتلقى شكوتين ضد 'إسكان مصر' بتهمة الابتزاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يتلقى شكوتين ضد 'إسكان مصر' بتهمة الابتزاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي عضو المجلس، شكوتين تتهمان صحيفة "إسكان مصر" بالابتزاز، إحداهما مُقدمة من أستاذ بجامعة الأزهر، والأخرى من رئيس الشؤون القانونية بجهاز مدينة السادات.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعًا لها غدًا، برئاسة جمال شوقي، للتحقيق في الشكوى؛ حيث سيتم التحقيق مع رئيس مجلس الإدارة، والاطلاع على المستندات التي تم النشر على أساسها.