أخبار مصر | غدًا.. 'الأعلى للإعلام' يناقش شكوى مُقدمة من 'المصرية للاتصالات' ضد جريدة الكلمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. 'الأعلى للإعلام' يناقش شكوى مُقدمة من 'المصرية للاتصالات' ضد جريدة الكلمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة الشكاوى التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي، غدًا، اجتماعًا لها؛ للتحقيق في شكوى مُقدمة من الشركة المصرية للاتصالات ضد جريدة الكلمة وموقع تواصل الإلكتروني.

وبحسب الشكوى، فقد اتهمت الشركة، الجريدة والموقع، بالإضرار بالأسهم المتداولة في بورصتي القاهرة ولندن؛ لنشرهما أخبارًا كاذبة في إطار حملات تُسئ لسمعة الشركة والعاملين بها.