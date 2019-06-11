أخبار مصر | خبير آثار يطالب بتطبيق "التجربة الإيطالية" لاستعادة آثارنا المنهوبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير آثار يطالب بتطبيق "التجربة الإيطالية" لاستعادة آثارنا المنهوبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي، بمناطق أثار جنوب سيناء، إن إيطاليا استعادت مائة قطعة أثرية من متحف بول جيتى الأمريكى ومن عدة متاحف أمريكية بطريقة قانونية ومباشرة ولم تتكلف الكثير من الجهد والوقت.

وأوضح "ريحان" لـ"الخليج 365"، أن إيطاليا قامت بوضع مادة في القانون الإيطالى تتيح لهم مقاضاة مديري المتاحف المتواجدة بها أي قطعة أثرية إيطالية.

وقام القضاء الإيطالي استنادًا للقانون بإصدار حكم بالسجن ثلاثة أشهر ضد مديرة متحف بول جيتي، لوجود قطعة أثرية ترجع إلى العصر الروماني في متحفها، وعلى الفور اجتمع مجلس إدارة متحف بول جيتى وقرر إعادة التمثال فورًا لإيطاليا إنقاذًا لسمعة مديرة المتحف، وقد تمكنت إيطاليا من استعادة مائة قطعة أثرية من خمسة متاحف فى الولايات المتحدة الأمريكية ومنها متحف بوسطن للفنون الجميلة بالتقاضي أمام المحاكم الأمريكية.

وطالب ريحان بتطبيق التجربة الإيطالية، في استعادة آثارها من مختلف المتاحف العالمية، حيث تستطيع مصر أن تقاضي أي متحف يقتني قطعة أثرية مصرية، وذلك بعد تعديل القوانين المنظمة لذلك.