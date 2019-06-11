أخبار مصر | "العمل الدولية" تحتفل باليوم العالمي لمكافحة عمل الطفل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العمل الدولية" تحتفل باليوم العالمي لمكافحة عمل الطفل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحتفل منظمة العمل الدولية باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال لعام 2019، غدًا تحت شعار، "يجب ألا ينشغل الأطفال بالعمل في الحقول، ولكن بتحقيق أحلامهم"، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة القوى العاملة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وقالت المنظمة، أنه يزال 152 مليون طفل منخرطون في عمل الأطفال حول العالم، وتوجد ظاهرة عمل الأطفال في جميع القطاعات تقريبًا، إلا أن 7 من كل 10 أطفال عاملين يوجدون في قطاع الزراعة.

تستهدف تلك الفاعلية 50 طفل من الأطفال العاملين والأطفال المعرضين لخطر التسرب من التعليم والانخراط في عمل الأطفال، حيث تهدف إلى رفع وعي الأطفال بأساسيات حقوق الطفل والمشكلات ذات الصلة بعمل الأطفال، وتشجيع الأطفال على الانتظام في التعليم، ورفع وعيهم بسياسات وآليات الحماية.

كما تهدف إلى المساهمة في دعم أنشطة مركز الطفل العامل بشبرا الخيمة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي في تأهيل الأطفال العاملين من خلال أنشطة تفاعلية مثل: الرسم، والمسرح، ومسرح العرائس وغيرها من الأنشطة.

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حيث يسبق تلك الفاعلية يوم تحضيري مع الأطفال بمركز الطفل العامل التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بمنطقة شبرا الخيمة.

تنفذ تلك الفعاليات في إطار أنشطة المشروع الإقليمي "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد بأفريقيا "ACCEL Africa، والممول من قبل الحكومة الهولندية والذي يركز في جمهورية مصر العربية، على الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل توريد القطن لما له من أهمية استراتيجية اقتصادية واجتماعية في قطاعي الزراعة والصناعة.

ويهدف المشروع إلى دعم المؤسسات الوطنية والأطر القانونية للقضاء على عمل الأطفال وإضفاء الطابع المؤسسي على الحلول المبتكرة التي تعالج الأسباب الجذرية لعمل الأطفال بسلاسل التوريد.

ويسهم المشروع في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر 2018-2025، والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف 8.7 والذي يهدف إلى القضاء على كافة أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2025.