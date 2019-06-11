أخبار مصر | ننشر تفاصيل اجتماع لجنة المتحف الكبير بحضور رئيس الجايكا اليابانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر تفاصيل اجتماع لجنة المتحف الكبير بحضور رئيس الجايكا اليابانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس وزير الآثار، صباح اليوم الثلاثاء الاجتماع الرابع عشر للجنة العليا المشتركة للمتحف المصري الكبير، والذي حضره ولأول مرة السيد تاكيما ساكاموتو المدير العام للجيكا بالشرق الأوسط وأوروبا، والسفير مساكي نوكي سفير اليابان بالقاهرة، إضافة إلى أعضاء اللجنة من بينهم السفير هاني سليم مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، والسفير هشام الزميتي، المنسق العام للجنة.

وخلال الاجتماع تم استعراض آخر تطورات مستجدات الأعمال في المتحف المصري الكبير، وكافة الاستعدادات والخطوات المتبعة للانتهاء منه في الوقت المحدد لافتتاحة عام 2020.

وتم تسليط الضوء علي الدور الهام للجنة في تحقيق التنسيق والتفاهم بين كافة الجهات المعنية بالمشروع، وأشاد وزير الآثار بالتعاون المثمر بين مصر واليابان لإظهار المتحف للنور، وأن الوزارة ستعمل دائما على تقديم كل الدعم المطلوب لتنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير كأحد أهم المشاريع القومية في مصر، ونموذجا للشراكة المصرية اليابانية في مجال العمل الثقافي والأثري.

كما أشاد الجانب الياباني بالجهود المبذولة للانتهاء من المتحف في التوقيتات المحددة معربا عن تقديره الشديد بما آلت إلية تطورات الأعمال في المشروع.