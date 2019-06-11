أخبار مصر | ننشر تفاصيل اجتماع لجنة المتحف الكبير بحضور رئيس الجايكا اليابانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر تفاصيل اجتماع لجنة المتحف الكبير بحضور رئيس الجايكا اليابانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وخلال الاجتماع تم استعراض آخر تطورات مستجدات الأعمال في المتحف المصري الكبير، وكافة الاستعدادات والخطوات المتبعة للانتهاء منه في الوقت المحدد لافتتاحة عام 2020.
وتم تسليط الضوء علي الدور الهام للجنة في تحقيق التنسيق والتفاهم بين كافة الجهات المعنية بالمشروع، وأشاد وزير الآثار بالتعاون المثمر بين مصر واليابان لإظهار المتحف للنور، وأن الوزارة ستعمل دائما على تقديم كل الدعم المطلوب لتنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير كأحد أهم المشاريع القومية في مصر، ونموذجا للشراكة المصرية اليابانية في مجال العمل الثقافي والأثري.
كما أشاد الجانب الياباني بالجهود المبذولة للانتهاء من المتحف في التوقيتات المحددة معربا عن تقديره الشديد بما آلت إلية تطورات الأعمال في المشروع.