مصر | النيابة تأمر بضبط وإحضار متهم في واقعة انتحال صفة ضابط شرطة بالساحل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بضبط وإحضار متهم في واقعة انتحال صفة ضابط شرطة بالساحل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الساحل بسرعة ضبط وإحضار عاطل، لاشتراكه مع عاطل آخر، في واقعة انتحال صفة ضابط شرطة.

وأدلى المتهم أمام النيابة، بتفاصيل الواقعة أنه عاطل الآن، وتم فصله سابقا من جهة عمله، وأنه قاما بأنتحال صفة ضابط شرطة لتسهيل مصالحه الشخصية وتيسيرها.

وأضاف المتهم، أنه قاما بالحصول على كارنيهات خاصة بضابط الشرطة مزورة.

البداية كانت قوة أمنية من إدارة تأمين الطرق والمنافذ، المعينة فى خدمة كمين المظلات بدائرة قسم شرطة الساحل، ضبطت شخصا مقيما فى القليوبية، وسبق اتهامه فى 8 قضايا آخرها قضية أموال عامة، لانتحاله صفة ضابط شرطة، وبحوزته عدد من الكارنيهات المزوّرة، وطبنجة صوت، و20 قرصا مخدرا، و7 هواتف محمولة، ومبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بالمضبوطات وأقر بتحصّله على الكارنيهات المضبوطة من أحد الأشخاص هارب وجار ضبطه، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

