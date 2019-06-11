مصر | عـاجل.. ننشر أسباب الحكم على متهمي أحداث "كنيسة مارمينا" بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عـاجل.. ننشر أسباب الحكم على متهمي أحداث "كنيسة مارمينا" بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أودعت الدائرة 30 شمال القاهرة، بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، حيثيات الحكم على 11 متهما في القضية رقم 2278 لسنة 2018 جنايات أ.د.ط حلوان، والمقيدة برقم 102 لسنة 2018 حصر كلي حلوان والتبين و15 مايو، والمعروفة إعلاميا بـ"كنيسة مار مينا"، والصادر بإجماع الأراء بمعاقبة كل من ابراهيم إسماعيل مصطفى وعادل إمام بالإعدام.

وقضت المحكمة كذلك بمعاقبة متهمين بالسجن المؤبد وهما كلأ من محمد فتحي ومحمد إسماعيل، ومعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وهم كل من إبراهيم الدسوقي وسالم متولي وكرم ضيف وشوربجي محمود، ومعاقبة متهمين وهما علاء الدين منصور وطه عبد التواب بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.

كما قضت المحكمة ببراءة محمد عنتر ياسر عوض، وإلزام المحكوم بالمصاريف الجنائية، ومصادرة الأسلحة و الذخائر و المفرقعات المضبوطة، واعتبار المحكوم عليهم إبراهيم اسماعيل مصطفى و عادل إمام و محمد فتحي عكاشة إرهابيين.

وأودعت الحيثيات برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي محمد عبد المنعم ودكتور علي حسن عمارة ووكلاء النيابة معتز عادل عبد الل وحسين محمود عامر، وسكرتارية محمد الجمل.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن التهم المسندة إلي كل متهم من المتهمين الأول ومن الخامس وحتى الأخير فإنه لما كانت تلك التهم قد وقعت الغرض جنائي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعب عملاً بنص المادة 3 من قانون العقوبات باعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها.

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وحيث أنه نظرا لظروف الدعوة وملابساتها تري المحكمة اخذ المتهمين من الثامن حتى الحادي عشر لقسط من الرأفة في نطاق ماخولته لها المادة 17 من قانون العقوبات وحيث ان الثابت من مديات الواقعة وظروفها ان ما اتاه المتهمون الاول والخامس والسادس من افعال قد جاءت جميعها تنفيذا لغرض إرهابي ومن ثم تقضي المحكمة بإعتبارهم ارهابيين اعمالا لاحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وجاء أيضًا: أنه لما كانت أوراق الدعوى قد جاءت خلوا من اي دليل على اقتراف المتهمين المذكورين اخيرا بالجرائم المسندة اليهم والمشار اليها او ضلوعهم في ارتكابها اذ انه لا يوجد دليل يفيد قيام اي متهم وهو يأتي عملا من اعمال او افعال التى تكون في ذاتها جريمة من تلك الجرائم المسندة اليه، فضلا ان البين للمحكمة من استقراء وقائع الدعوي وتمحيص ادلة الثبوت التى ساقتها النيابة العامة، دعاما لهذه لاتهامات انها جاءت قاصرة على بلوغ حد الكفاية اللازمة لادانتهم بشأنها لما شابها من شكوك وخيم على ظلالها من غموض ومن ثم فانه يتعين والحال كذلك إطراحها وعدم التعويل عليها في إدانة المتهمين لعدم اطمئنان الححكمة إليها.

وكان من المقرر أن يكفى في المحاكمات الجنائية أن تتشكك المحكمة في صحة اسناد تهمة الي المتهم كي تقضي بالبراءة اذ ان مرجع الامر في ذلك الي ما تطمئن اليه في تقدير الدليل وكاتت المحكمة لا تطمئن الى صحة ااتهام في حق المتهم ويساورها الشك في ادلة الاتهام قبله لعدم بلوغها حد الكفاية لادانته ومن ثم يضحي القضاء ببراءته مما اسند اليه امرا مقضيا مستندا على اساس من الواقع والقانون اعمالا لنص المادة 304/1 من قانون اجراءات الجنائية.

واتهمت النيابة العامة كلا من إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفي، ومحمد عنتر ياسر عوض، وعلاء الدين منصور حسن إبراهيم، وطه عبد التواب إسماعيل مصطفي عبد التواب، وعادل إمام محمد إمام، ومحمد فتحي عكاشة عوض الله، ومحمد إسماعيل إسماعيل مصطفي، وابراهيم الدسوقي احمد، وسالم متولي سالم، وكارم ضيف عبدالرازق، وشوربجي محمد محمود، لانهم في غضون عام ۲۰۱۹ حتى ۲۰۱۸، اسس المتهم الاول وتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس وتولي قيادة جماعة تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي داخل البلاد وتدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهما واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا للاول والثاني والثالث والرابع والثامن ولتاسع والعاشر والحادي عشر وغيابيا للخامس والسادس والسابع بحكمها النشور سابقا.