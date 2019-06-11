مصر | مات لهوًا".. النيابة العامة تستعجل تقرير الطب الشرعي في غرق طالب بنهر أوسيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مات لهوًا".. النيابة العامة تستعجل تقرير الطب الشرعي في غرق طالب بنهر أوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعجلت النيابة العامة بشمال الجيزة، تقرير الطب الشرعي، في واقعة غرق الطالب بنهر أوسيم، وكانت انتدبت الطب الشرعي في وقت سابق، لتشريح جثة الطالب ويدعى "محمد.ع" يبلغ من العمر 12 عامًا، وغرق بنهر النيل بأوسيم، وذلك لعدم اجادته السباحة، وفارق الحياة، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

بداية الواقعة، عندما ورد بلاغًا من أحد الأهالي لضباط مباحث قسم شرطة أوسيم من غرفة النجدة، بغرق طفل بنهر النيل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين أن الجثة لطفل يدعى محمد.ع، غرق أثناء الاستحمام بنهر النيل مع أصدقائه وعاينت النيابة الجثة وتباشر التحقيقات.

واكتشف الأهالى غرق الطالب عندما استغاث أصدقاؤه، وذكروا أن صديقهم "محمد.ع" البالغ من العمر 12 عاما، كان يسبح بصحبتهم بنهر النيل فى أوسيم، إلا أنه غرق لعدم إجادته السباحة.

وتم التوصل لأسرة الطالب حيث انتقلوا إلى مكان الحادث، لإبلاغ غرفة النجدة بالجيزة، والاستعانة بقوات الإنقاذ النهرى لانتشال جثته.