مصر | عـاجل.. تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين بـ"أحداث مجلس الوزراء" لـ20 يوليو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عـاجل.. تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين بـ"أحداث مجلس الوزراء" لـ20 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة اليوم، بأكاديمية الشرطة، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، والتي عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء"، إلى جلسة 20 يوليو المقبل، حتى يتمكن الخيير الاجتماعي من تقديم تقريره الاجتماعي للحدثين السادس والثامن ولسماع مرافعة الدفاع.

وفي بداية الجلسة، أثبتت المحكمة حضور المتهمين في محضر الجلسة سواء حضور المتهم بتوكيل من مجاميه أو حضوره محبوسًا.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

والمتهمين المعادة إجراءات محاكمتهم هم كل من محمود زهير محمود "مفرج عنه - حدث" صادر ضده حكم غيابي بالسجن لمدة 15 سنة ومحمد مرعي محمد "محبوس" ومحمد عبد الحميد علي "محبوس" صادر ضدهما حكم غيابي بالسجن المؤبد.

وأحمد كامل عبد السلام "محبوس" صادر ضده حكم غيابي 10 سنوات وأحمد جمال محمود "محبوس" صادر ضده حكم غيابي 10 سنوات وممدوح أحمد عبد السلام "مفرج" صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد.

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الجدير بالذكر أن المحكمة بالجلسة السابقة اعتبرت الحكم الغيابي الصادر ضد المتهم ممدوح احمد عبد السلام بالسجن المؤبد لازال قائماً لتغيبه بالجلسة وغياب المحامي الموكل عنه.

وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.