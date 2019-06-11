مصر | مصدر بـ"الحماية المدنية" ينفي وقوع حريق بالمقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر بـ"الحماية المدنية" ينفي وقوع حريق بالمقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مصدر أمني، اندلاع حريق بشقة سكنية بالمقطم، موضحًا أنه لا توجد حرائق بالقاهرة اليوم الثلاثاء.

وأوضح المصدر في تصريح إلى "الخليج 365"، منذ قليل، أنه لم يتم إبلاغ النجدة اليوم، بأي حرائق حتى الآن، موضحآ أن رجال الحماية المدنية، على استعداد لتلقي البلاغات، ومتابعتها والعمل عليها لحظة بلحظة.

وأضاف المصدر، أنه تم إضافة خزانات كيميائية جديدة إلى عربات الدفع، والتي قامت وزارة الداخلية بتزويدها، في إطار خطة الإدارة بالعمل الوصول إلى أماكن الحريق بأسرع وقت ممكن.

