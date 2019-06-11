مصر | النيابة تأمر بحبس عاطلين 4 أيام لاتهامهم بالسرقة والشروع في قتل بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بحبس عاطلين 4 أيام لاتهامهم بالسرقة والشروع في قتل بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالشروع في قتل وسرقة سائق "توك توك" في الهرم.

وأجرت النيابة العامة، استعلاماتها عن الحالة الصحية، لسائق الـ"توك توك" المجنى عليه؛ للوقوف على ظروف إصابته، واستدعائه لسماع أقواله.

والبداية عندما تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا من عامل، أفاد فيه، بتورط شخصين فى استدراج ابنه، البالغ من العمر 22 عاما، في أثناء قيادته "توك توك"، وطلبا منه توصيلهما، ثم سرقا الـ"توك توك" بالإكراه، بعد إصابته برش خرطوش.

وبإجراء التحريات توصلت مباحث الهرم إلى تورط عاطلين فى ارتكاب الواقعة، وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.