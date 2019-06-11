مصر | حضور 32 متهما وغياب الباقي بأولى جلسات إعادة محاكمة 47 في "اقتحام قسم التبين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حضور 32 متهما وغياب الباقي بأولى جلسات إعادة محاكمة 47 في "اقتحام قسم التبين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم، بمجمع المحاكم بطرة الدائرة 30 إرهاب، أولى جلسات إعادة محاكمة 47 متهمًا في القضية المعروفة بـ"اقتحام قسم التبين".

وفي بداية الجلسة، أوضح رئيس المحكمة أن المتهمين الذين حضروا جلسة اليوم في مقر المحكمة بلغ عددهم 32 متهمًا، وقد تبين عدم حضور باقي المتهمين بالقضية، ليطلب من أعضاء هيئة الدفاع، تقديم قائمة بشأن المتهمين الحاصلين على قرار العفو الرئاسي، وبموجبه تم إطلاق سراحهم.

وأشار الدفاع، إلى عدم توافر نسخة من القرار المنشور بالجريدة الرسمية في ذلك السياق، ليلتمس الدفاع من المحكمة، الاستعلام من مصلحة السجون بأسماء المتهمين الماثلين وإذا ما صدر بحق أيًا منهم قرار بالعفو من عدمه.

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وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة سكرتارية أحمد مصطفى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، يوم 5 نوفمبر 2016، قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التيأحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.

وألغت محكمة النقض، في 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين"، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.