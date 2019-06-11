مصر | إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية لإتجاره في مخدر الترامادول بالمعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية لإتجاره في مخدر الترامادول بالمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المعادي، بإحالة عاطل لاتهامه بالإتجار في المواد المخدره للمحاكمة الجنائية.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مباحث قسم شرطة المعادي، بلاغا يفيد بقيام عاطل بالإتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وإلقاء القبض عليه وعثر بحوزته على 5 أقراص من مخدر الترامادول وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بالواقعة، بقصد الإتجار والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.