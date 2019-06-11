مصر | عـاجل.. تأجيل محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عـاجل.. تأجيل محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أولى جلسات محاكمة 11 متهما بينهم بعض قيادات الإخوان الهاربة إلى تركيا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الاسكندرية، وقتلهم اثنين من أفراده وشروعهم في قتل آخرين، لجلسة 21 يوليو المقبل للإطلاع مع ضبط المتهمين الهاربين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بأمانة سر حمدي الشناوي.

تضمن أمر الإحالة اتهام نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، لعلى بطيخ طبيب هارب، ويحيي موسى طبيب هارب؛ والمتهم بالتخطيط والتدبير والاشتراك في قضية اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات؛ ومحمود فتحي بدر مهندس هارب وأحمد محمد عبد الهادي طبيب هارب ومحمد عبد الرؤوف سحلوب، صاحب مصنع ملابس هارب وعلاء على السماحي هارب وباسم محمد إبراهيم جاد ٣٦ سنة، حاصل على دبلوم تجارة سائق، ومصعب عبد الرحيم "هارب" ٢٦ سنة طالب، ومعتز مصطفى حسن كامل ٢٥ سنة طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية محبوس، وأحمد عبد المجيد عبد الرحمن ٢٤ سنة طالب هارب، ومصطفى محمود الطنطاوى ٢٤ سنة طالب هارب، لأنهم في غضون الفترة من عام ٢٠١٦ حتى ٢٠١٨ بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولي المتهمون من الأول حتى السادس قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بتوليهم قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية وحركة حسم المسلحة، التابعة لها، والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على افراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

Advertisements

كما وجهت النيابة للمتهمين من السابع حتى الأخير تهم انضمامهم لجماعة إرهابية، كما وجهت للمتهمين معتز مصطفى وأحمد عبد المجيد قيامهما بقتل فردي شرطة بمديرية أمن الإسكندرية، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مدير أمن الإسكندرية وأفراد حراسته وأعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة.

وتوجهوا لشارع المعسكر الروماني بمنطقة سموحة حيث وضع المتهم معتز السيارة المجهزة وعندما شاهد المتهم عبد المجيد مرور سيارة مدير الأمن والحراسة المرافقة له حتى فجر العبوة المفرقعة عن بعد قاصدين قتل مدير أمن الإسكندرية والمرافقين له.

كما وجهت النيابة للمتهمين شروعهم في قتل المجني عليهم اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية السابق وستة من أفراد حراسته وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان وكان قصدهم قتلهم، إلا أن جريمتهم قد خابت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج ونجاة الباقين.

باشر التحقيقات يحيي عمر مروان واحمد سعفان وكيلي النيابة وأحمد عبد الخالق وشريف عماد عون رئيسي النيابة برئاسة وإشراف المستشارين محمد وجيه المحامي العام الاول بالنيابة وخالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا .