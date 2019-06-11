مصر | المحكمة تواجه المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحكمة تواجه المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واجهت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم، بمجمع محاكم طرة 11 متهما بينهم بعض قيادات الإخوان الهاربة الي تركيا بالتهم المنسوبة اليهم بامر الاحالة في القضية المعروفة اعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية وقتلهم اثنين من أفراده وشروعهم في قتل آخرين.

وأنكر المتهمون تلك التهم بقولهم "محصلش"، وذلك بعد أن طالب ممثل النيابة العامة بتطبيق مواد القانون الواردة بأمر الإحالة للمتهمين.

وتعقد المحاكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بأمانة سر حمدي الشناوي.

وتضمن أمر الإحالة اتهام نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة، لعلي بطيخ، طبيب هارب ويحيي موسى طبيب هارب؛ والمتهم بالتخطيط والتدبير والاشتراك في قضية اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات ؛ ومحمود فتحي بدر مهندس هارب واحمد محمد عبد الهادي طبيب هارب ومحمد عبد الرؤوف سحلوب صاحب مصنع ملابس هارب وعلاء على السماحي هارب وباسم محمد ابراهيم جاد ٣٦ سنة حاصل على دبلوم تجارة سائق و مصعب عبد الرحيم "هارب" ٢٦ سنة طالب ومعتز مصطفى حسن كامل ٢٥ سنة طالب بكلية الهندسة جامعة الاسكندرية محبوس وأحمد عبد المجيد عبد الرحمن ٢٤ سنة طالب هارب ومصطفى محمود الطنطاوى ٢٤ سنة طالب هارب لانهم في غضون الفترة من عام ٢٠١٦ حتى ٢٠١٨ بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولى المتهمون من الاول حتى السادس قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان تولوا قيادة بجماعة الاخوان الارهابية وحركة حسم المسلحة التابعة لها والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والإعتداء على افراد ومنشات القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

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كما وجهت النيابة للمتهمين من السابع حتى الأخير تهم انضمامهم لجماعة ارهابية ، كما وجهت للمتهمين معتز مصطفي واحمد عبد المجيد قيامهما بقتل فردي شرطة بمديرية امن الاسكندرية عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مدير امن الاسكندرية وأفراد حراسته واعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة.

وتوجهوا لشارع المعسكر الروماني بمنطقة سموحة حيث وضع المتهم معتز السيارة المجهزة وعندما شاهد المتهم عبد المجيد مرور سيارة مدير الامن والحراسة المرافقة له حتى فجر العبوة المفرقعة عن بعد قاصدين قتل مدير امن الاسكندرية والمرافقين له.

كما وجهت النيابة للمتهمين شروعهم في قتل المجني عليهم اللواء مصطفى النمر مدير امن الاسكندرية السابق وستة من افراد حراسته واخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان وكان قصدهم قتلهم إلا أن جريمتهم قد خابت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج ونجاة الباقين.

باشر التحقيقات يحيي عمر مروان واحمد سعفان وكيلي النيابة واحمد عبد الخالق وشريف عماد عون رئيسي النيابة برئاسة وإشراف المستشارين محمد وجيه المحامي العام الاول بالنيابة وخالد ضياء المحامي العام الاول لنيابة أمن الدولة العليا.