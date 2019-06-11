مصر | "هيروين وفرد خرطوش".. حبس مسجل خطر لاتجاره بالمخدرات في الخليفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هيروين وفرد خرطوش".. حبس مسجل خطر لاتجاره بالمخدرات في الخليفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات بحوزته كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار به.

كشفت تحقيقات النيابه بتلقى قسم شرطة الخليفة بورد معلومات من قيام عاطل 29 سنة مقيم بدائرة القسم، سبق إتهامه فى 9 قضايا أخرهم قضية "مخدرات"، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتين "مخدرات"، إتجاره فى المواد المخدره، وبالفحص والإجراءات تبين صحة ما ورد من معلومات وتم ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على 210 جرام من الهيروين المخدر، فرد خرطوش عيار 16 مم، ميزان حساس ومبلغ مالى 800 جنية.

بمواجهته امام النيابة إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها وتوزيعها على عملائه، والسلاح النارى بقصد الدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى صدرت قرارها السابق.