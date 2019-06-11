مصر | "أمي بتعرف رجالة".. ننشر اعترافات المتهم بطعن والدته بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمي بتعرف رجالة".. ننشر اعترافات المتهم بطعن والدته بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الشاب المتهم بطعن والدته بالبساتين، أمام رجال المباحث، إن والدته على علاقة برجال، يتوافدون عليها، ذلك ما دعاه إلى القيام بتسديد عدة طعنات لها، حيث استكمل المتهم اعترافاته أمام رئيس مباحث قسم البساتين المقدم علي فيصل، أنه قام بتحذير والدته عدة مرات من عدم التعرف على رجال أخريين، وعندما لم يستطع ردعها قام بمواجهتها وتسديد الطعنات لها بعد مشادة كلامية بينهما.

وفي ذات السياق فقد أثبتت التحريات التي قام بها النقيب أحمد مصلح معاون أول قسم البساتين أن إعترافات المتهم باطله ولا تستند الى الحقيقه فى شئ، حيث قام الأخير بتحرياته عن طريق سؤال الجيران وشهود العيان، والذين أثبتوا بطلان إدعاءات الأبن، وأن والدته تعمل مدرسة وتتميز بالخلق الحسن، ذلك بعد أن أكتشف رجال المباحث أن الشاب الذى يعمل سائق بالأجر يعانى من نوبات نفسية حادة.

وتعود الواقعة عندما وردت معلومات للواء أشرف الجندى مدير مباحث القاهرة تفيد وتعود الواقعة عندما تلقى كلآ من النقيب أحمد مختار والنقيب أحمد مصلح معاونى مباحث قسم البساتين، بلاغ من الأهالى يفيد بمحاولة شاب يدعى "أحمد.م" 27 عامًا قتل والدته عن طريق طعنها عدة طعنات كادت أن تنهى بحياتها، وتم نقلها الى المستشفى نظرآ لحالتها لتلقي العلاج اللازم.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الحادث وادعى في بداية المناقشة أنه قام بذلك نظرًا لظروف مادية بينه وبين والدته، وحال نشوب مشادة كلامية بينهما، حاول أن يكبح جماحها فسدد عدة طعنات لها وحاول الانتحار، وتم إخطار اللواء محمد منصور بالواقعة، وتحرر محضر بذلك.