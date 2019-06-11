شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن طرق حجز التأشيرة الإلكترونية السياحية لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة الخارجية بيانًا، أمس الاثنين، بشأن تيسير إجراءات إصدار التأشيرات بأنواعها المختلفة للزائرين الأجانب بهدف تشجيع حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وكذلك تيسير إجراءات دخول رجال الأعمال للبلاد لزيادة حركة التجارة وتدفقات الاستثمار.

وجاء في بيانها: «في ضوء حرص الحكومة المصرية على تيسير إجراءات إصدار التأشيرات بأنواعها المختلفة للزائرين الأجانب بهدف تشجيع حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وكذلك تيسير إجراءات دخول رجال الأعمال للبلاد لزيادة حركة التجارة وتدفقات الاستثمار، فقد قام القطاع القنصلي بوزارة الخارجية بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة والبعثات المصرية في الخارج بالانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التأشيرة الإلكترونية بعدد من الدول الأجنبية.

وتقوم وزارة الخارجية حاليًا بالمتابعة مع الجهات المعنية من أجل الاتفاق على الإطار التنفيذي والجدول الزمنى الخاص بالمرحلة الثانية لمشروع التأشيرة الإلكترونية.

وتعد التأشيرة الإلكترونية هي وثيقة رسمية تسمح بالدخول إلى مصر، كما أنها بديل للتأشيرات الصادرة في موانئ الدخول (التأشيرات الاضطرارية).

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ويتم تنفيذ نظام التأشيرة الإلكترونية لمصر على مراحل:

1- تم في المرحلة الأولى والمفعلة حاليًا السماح بالتقديم على التأشيرة الإلكترونية لمواطني 46 جنسية ممن كان يسمح لهم بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من موانئ الوصول (On Arrival Visa)، حيث يقدم موقع التأشيرة الإلكترونية خدمة إصدار تأشيرات الدخول السياحية فقط، وذلك لحاملي جوازات السفر العادية، نظير رسوم قدرها 25 دولاراً أمريكيًا لسفرة واحدة، و60 دولارًا أمريكيًا لعدة سفرات، علمًا بأن رسوم إصدار التأشيرة لا تسترد في حالة الرفض.

2- ستسمح المرحلة الثانية باستخدام المنظومة من قبل مواطني الدول التي تحتاج إلى تأشيرات دخول مسبقة، وهي المرحلة التي سيبدأ تنفيذها بالتطبيق على عدد 12 بعثة بداية من أواخر هذا العام.

وفيما يلي خطوات الحصول على تأشيرة دخول مصر إلكترونيًا:

1- قم بإنشاء حساب على موقع بوابة التأشيرات الإلكترونية المصرية عبر صفحة التسجيل www.visa2egypt.gov.eg الذي يتيح خدماته عبر 8 لغات مختلفة.

2- تأكيد تسجيل حسابك.

3- تسجيل الدخول إلى بوابة التأشيرة الإلكترونية المصرية.

4- اختار قدم الآن.

5- حدد نوع التأشيرة مع قراءة التعليمات بتركيز ودقة.

6- املأ استمارة الطلب.

7- الدفع باستخدام بطاقة فيزا أو ماستر كارد أو بطاقات السحب الآلي الأخرى.

8- انتظر رسالة موافقة على البريد الالكتروني ثم اطبع التأشيرة الإلكترونية من حسابك.

9- قدم التأشيرة الإلكترونية المطبوعة إلى موظف الخدمة في ميناء الدخول.

أما عن الدول التي عليها التقديم عبر البوابة للحصول على التأشيرة الإلكترونية، فهي: «إنجلترا- أيرلنديا الشمالية- اسكتلندا- وويلز لمملكة المتحدة- أستراليا- ألبانيا- ألمانيا- أوكرانيا- إيرلندا- أيسلندا- إسبانيا- إيطاليا- أستونيا- الاتحاد الروسي- البرتغال- التشيك- الجبل الأسود الدنمارك- السويد- الفاتيكان- المجر- النرويج- النمسا- الولايات المتحدة- اليابان- الفاتيكان- المجر- النرويج- النمسا- اليابان- اليونان- بلجيكا- بلغاريا- بولندا- جمهورية كوريا- رومانيا- سلوفاكيا- سلوفينيا- سويسرا- صربيا- فرنسا- فنلندا- قبرص- كرواتيا- كندا-لاتفيا- لوكسمبورغ- ليتوانيا- مالطا- مقدونيا- جمهورية يوجوسلافيا السابقة- مولدافيا- جمهورية مولدافيا- موناكو- نيوزيلاندا».

وبشأن أنواع التأشيرات وأسعارها، يتم تحديد نوع التأشيرة التي يجب عليك الحصول عليها من قبل قوانين جمهورية مصر العربية ولوائح التأشيرة، وتتعلق بغرض السفر، فالتأشيرة السياحية تصدر للدخول مرة واحدة أو الدخول المتعدد للأشخاص الذين تتطلب جنسياتهم تأشيرات لدخول مصر، وتتكلف خمسة وعشرين دولارا أمريكيا، لسفرة واحدة، أما تأشيرة الدخول لعدة سفرات ستون دولار.

وعن متطلبات الدخول (عند الوصول) إلى مصر، فهي:

- جواز سفر ساري المفعول لمدة ستة أشهر على الأقل من تاريخ الوصول.

- طباعة التأشيرة الإلكترونية.

- خط سير الرحلة.

- رسالة دعم، مثل رسالة من الشركة أو خطاب دعوة لزيارات العمل / الأسرة.

- حجوزات الفنادق / تفاصيل حول أماكن للزيارة إذا كان سيذهب كسائح.