شكرا لقرائتكم خبر عن المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية ينكران الاتهامات.. وتأجيل المحاكمة لـ21 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة حنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة 11 متهمًا، بينهم بعض قيادات الإخوان الهاربة في تركيا في القضية المعروفة إعلاميًا «بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية»، في اتهامهم بقتل اثنين من أفراده وشروعهم في قتل آخرين لجلسة 21 يوليو المقبل، بناء على طلب الدفاع للاطلاع.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وحسن السايس، بسكرتارية حمدي الشناوي.

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تلا ممثل النيابة أمر الإحالة، وقال إنه في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية وحركة حسم المسلحة التابعة لها، والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

وتوجه المتهمون لشارع المعسكر الروماني بمنطقة سموحة، حيث وضع المتهم معتز السيارة المجهزة، وعندما شاهد المتهم عبدالمجيد مرور سيارة مدير الأمن والحراسة المرافقة له، فجر العبوة المفرقعة عن بعد، قاصدين قتل مدير أمن الإسكندرية والمرافقين له.

ووجه للمتهمين تهم انضمامهم لجماعة إرهابية، وقتل فردي شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على محاولة قتل مدير أمن الإسكندرية وأفراد حراسته.

وواجه المستشار محمد شيرين فهمي المتهمين بالاتهامات الواردة في قرار الاتهام، إلا أنهم أنكروا، وطلب الدفاع إرجاء نظر القضية للاطلاع.