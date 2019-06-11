شكرا لقرائتكم خبر عن "الاعتراف بأديرة جديدة" أبرز ملف على مائدة اجتماع لجنة الرهبنة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت لجنة شئون الأديرة والرهبنة اليوم الثلاثاء، اجتماعاتها بمركز لوجوس بدير الأنبا بيشوى وذلك ضمن الدورة الحالية للمجمع المقدس وهو الهيئة العليا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقالت مصادر كنسية إن اللجنة تنظر اليوم فى عدة ملفات أبرزها العمل بقرارات ضبط الرهبنة القبطية الأثنى عشر التى أصدرتها واعتمدها البابا تواضروس فى أعقاب مقتل الأنبا ابيفانيوس، بالإضافة إلى الاعتراف بالأديرة الجديدة بعد استقرار الحياة الديرية فيها تضم اللجنة رؤساء الأديرة القبطية.

وأشار المصدر الذى رفض الإفصاح عن اسمه، الأنبا دانيال الانبا بولا رئيس دير الانبا بولا بالبحر الأحمر أحد أعضاء اللجنة، يعمل على الإشراف على أديرة الراهبات المُعترَف بها كنسيًا، وأيضًا التي تحت التأسيس والاعتراف الكنسي مثل دير مار جرجس والأم سفرنيكي بطريق العلمين.

الجدير بالذكر أن الاعتراف بدير جديد من قبل المجمع المقدس يتطلب إخضاعه لإشراف الكنيسة والاطمئنان على استقرار الحياة الديرية فيه ثم إصدار تقرير ورفعه للمجمع المقدس الذى يحق له وحده إصدار تلك القرارات.