شكرا لقرائتكم خبر عن غدا مؤتمر حول جودة التعليم بالقطاعات الجامعية والفنى والأزهر والأساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد غدا الأربعاء، المؤتمر الدولى السادس الذى تقيمه الهيئة هذا العام تحت عنوان (بين التخطيط الدولى والتنفيذ الإقليمى، ويستمر حتى الخميس 13 يونيو الجارى.

وقالت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن المؤتمر يناقش العديد من الموضوعات الهامة التى تتعلق بقضايا جودة التعليم المصرى بجميع مراحلة من التعليم قبل الجامعى والتعليم العالى والتعليم الفنى والأزهرى، مع مشاركة قطاع عريض وقاعدة واسعة من الأطراف المعنية من واضعى سياسات التعليم من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزارة التعليم العالى، والأزهر، و500 من الخبراء المعنين وخبراء دوليين على مستوى العالم والشركاء الإقليمين والدوليين.

وأوضحت يوهانسن أن المؤتمر يتناول قضية تدويل التعليم وفعالية بناء الشبكات الإقليمية والدولية ودور الاعتراف الدولي بالهيئة في بناء وتعزير الثقة في المؤهلات المصرية وهو المحور الأهم الذي تتباه الهيئة لانها الكيان المنوط به تأكيد وضمان جودة المخرجات التعلمية وتعزيز الثقة فى هذه المخرجات على الصعيدين القومى والدولى، ويتناول المؤتمر دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحسين التعليم وضمان جودته والتحول إلى التعلم القائم على الكفايات والحاجة لنظم جديدة لضمان الجودة.

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وقالت يوهانسن إن المؤتمر يتناول الأطر العالمية للمؤهلات ووضع جدول أعمال الإطار الإفريقى لضمان جودة التعليم وهناك محور خاص بالتعليم الفني حيث يتناول المؤتمر التعليم القائم على الجدارات والنقلة النوعية ودور ضمان جودة التعليم الفنى في تحسين الاستجابة لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

وأكدت أن هذه الدورة السادسة للمؤتمر تحظى بمشاركة دولية واسعة من كبرى شبكات ومنظمات الجودة والاعتماد التعليم العالمية، حيث يشارك في هذه الدورة هيئة الاعتماد الالمانية (AQAS)، والشبكة العربية لضمان جودة التعليم العالي (ANQAHE)، مبادرة ضبط جودة التعليم العالي بالدول الإفريقية (HAQAA) واتحاد الجامعات الافريقية ورؤساء هيئات جودة التعليم والاعتماد بعدة دول (المملكة العربية السعودية – الامارات العربية المتحدة - المغرب – البحرين – عمان - غانا – نيجيريا – موزمبيق – اوغندا) ويعقد المؤتمر بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم (اليونسكو)، برنامج دعم اصلاح التعليم الفني والتدريب المهني الممول بالشراكة بين الجانب المصري والاتحاد الأوروبي TVET2.