شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. طلاب الثانوية الأزهرية يشكون طول أسئلة مادة التوحيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى طلاب القسم الأدبى بالشهادة الثانوية الأزهرية اليوم الثلاثاء، امتحان مادتى التوحيد واللغة الأجنبية الثانية " الفرنسية"، حيث عبر الطلاب عن رضاهم عن الامتحانات، فيما عبر قليل منهم عن استيائهم من امتحان التوحيد، فيما عبر قليل منهم عن استيائهم من امتحان التوحيد، الذى اعتبروه أنه كان يحتاج لوقت آخر حيث جاءت الاسئلة كثيرة مما ترتب عليه احتياج الطلاب لوقت إضافى.
وفيما يخص امتحان اللغة الأجنبية الثانية وهى مادة الفرنساوى حيث عبر الطلاب عن رضاهم وخرج معظمهم فى نصف الوقت حيث حدد للمادة ساعتين ونصف الساعة.
وأكد الطالب عبدالرحمن أن امتحان الفرنساوى كان صعب بالنسبة له وأنه لن يحقق فيه سوى درجة النجاح.
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