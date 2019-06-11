شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد محيط استاد القاهرة للاطمئنان على الاستعدادات لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة محيط استاد القاهرة بعد تطوير كافة الشوارع والمحاور المؤدية إليه من أعمال رصف وأرصفة وتخطيط مرورى للشوارع مع رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء، وكذلك أعمدة الإنارة وزراعة الأشجار والزهور وتنسيقها بما يليق بمداخل استاد القاهرة، فى إطار استعدادات محافظة القاهرة لإستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وخلال الجولة أصدر المحافظ تعليماته لمديري مديريات الإسكان والطرق وهيئة نظافة وتجميل القاهرة بسرعة نهو الأعمال المستجدة داخل الاستاد وإظهارها بالمظهر اللائق من أعمال رصف وأرصفة وتنسيق المسطحات الخضراء ، والعمل على مدار 24 ساعة بدون توقف للانتهاء منها.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تقوم حالياً بوضع اللمسات النهائية بكافة المحاور باستاد القاهرة .

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