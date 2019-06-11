بسام راضى: السيسى يستقبل رئيس الكونجرس اليهودى العالمى رونالد لاودر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الكونجرس اليهودي العالمي رونالد لاودر". Advertisements وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد أن تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على نحو يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق ثوابت المرجعيات الدولية، من شأنه أن يفرض ثقافة وواقعاً جديداً على دول المنطقة وشعوبها، ويفتح آفاقاً جديدة للبناء والتنمية والاستقرار، ويقوض الفكر المتطرف الذى يفرز العنف والإرهاب.

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