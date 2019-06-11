قنصل روسيا بالإسكندرية:استئناف الطيران الشارتر مع مصر فى أقرب وقت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رشيد صاديقوف، قنصل عام روسيا بالإسكندرية، إنه سيتم استئناف الطيران الشارتر بين مصر وروسيا فى أقرب وقت خلال الفترة القادمة.
وأضاف قنصل عام روسيا بالاسكندرية، فى تصريحات صحفية على هامش الاحتفال بالعيد الوطنى الروسى، أن استئناف الرحلات الروسية تأتى حسب قرار وزارة الطيران والخارجية الروسية بالتشاور مع الجانب المصرى.
وأكد أن هناك مشروعات روسية بالتعاون مع مصر منها مشروع الضبعة النووى ومشروع اقتصادى ضخم وهو منطقة صناعية شرق قناة السويس وهى ضمن الاستثمارات الروسية فى مصر.
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