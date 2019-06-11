شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يتلقى شكوى ضد جريدة «صوت أسوان» من المحافظ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شكوى مقدمة من اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، يتهم فيها جريدة صوت أسوان بالترويج لشائعة عن إصابته بأحد الأمراض «الزهايمر».
كما تلقت اللجنة شكويين تتهمان صحيفة «إسكان مصر» بالابتزاز، إحداهما مقدمة من أستاذ بجامعة الأزهر، والأخرى من رئيس الشؤون القانونية بجهاز مدينة السادات.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعًا لها، غدا الأربعاء، برئاسة جمال شوقي، للتحقيق في الشكوى وغيرها من الشكاوي لرفع توصيات بخصوصها للمجلس في اجتماعه المقبل.
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