شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للإعلام»: فوزية المولد من رواد العمل الإعلامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعى حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الإذاعية الكبيرة فوزية المولد، نائب رئيس الإذاعة المصرية الأسبق التى وافتها المنية أمس وقال: «فقدنا قيمة وقامة إعلامية كبيرة ورائدة من رواد العمل الإعلامى فى مصر والوطن العربى. وتتلمذ على يد الإذاعية الكبيرة أجيال من الإعلاميين، حيث قدمت للإذاعة المصرية العديد من البرامج الناجحة والمتميزة طوال رحلة عطاء امتدت لنحو خمسين عاماً، ودعا «زين» أن يتغمدها المولى بواسع رحمته، وأن يُلهم أهلها الصبر والسلوان.

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