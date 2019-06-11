شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يحقق في شكوى المصرية للاتصالات ضد جريدة الكلمة وموقع تواصل غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تعقد لجنة الشكاوى، التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا لها، غدا الأربعاء، برئاسة جمال شوقي، عضو المجلس، للتحقيق في شكوى مقدمة من الشركة المصرية للاتصالات ضد جريدة الكلمة وموقع التواصل الإلكتروني. وبحسب الشكوى فقد اتهمت الشركة الجريدة والموقع بالإضرار بالأسهم المتداولة في بورصتي القاهرة ولندن لنشرهما أخبارًا كاذبة في إطار حملات تسيئ لسمعة الشركة والعاملين بها.

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