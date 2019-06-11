شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تحتل المركز 299 عالميا بالتصنيف الإسباني لعام 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حققت جامعة القاهرة تقدما ملحوظا في تصنيف Scimago الإسباني للجامعات لعام 2019، حيث جاءت في المرتبة 299 عالمياً والأولى مصرياً بالتقدم ١٤ مركزا، عن العام الماضي بعد فحص عدد 6459 جامعة على مستوى العالم طبقا للمعايير الدولية للتصنيف.

وتفوقت جامعة القاهرة في التصنيف على كثير من الجامعات العالمية في الترتيب البحثي مثل جامعة وارسو الحاصلة على المركز 300، وجامعة ولاية واشنطن بولمان الأمريكية 301، وجامعة بن جوريون- النقب الإسرائيلية 301 ومعهد ماكس بلانك للكيمياء الألماني 301، وجامعة شتوتجارت الألمانية 302، كما تفوقت على جامعة كنتاكي للرعاية الصحية والتي جاءت 508 عالمياً، وجامعة كاليفورنيا إيرين للرعاية الصحية 509، وجامعة الشمال الشرقي بالصين 513، وجامعة كاج بتركيا 542.

وجاءت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في المرتبة الثانية على مستوى الجامعات والجهات البحثية المصرية التي ظهرت في التصنيف شاغلة المرتبة 579 عالميا، وجاء المركز القومي للبحوث في المرتبة الثالثة مصريا واحتل المرتبة 596 عالميا، بينما جاءت جامعة عين شمس في المرتبة الرابعة مصريا، وشغلت المرتبة 605 عالميا.

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وجاءت جامعة الإسكندرية في المرتبة الخامسة مصريا وشغلت المرتبة 620 عالميا، فيما شغلت جامعة المنصورة المرتبة السادسة مصريا واحتلت المرتبة 631 عالميا، وشغلت جامعة الأزهر المرتبة السابعة مصريا واحتلت المرتبة 674 عالميا بينما شغلت جامعة الزقازيق المرتبة الثامنة مصريا واحتلت المرتبة 676 عالميا وشغلت جامعة بنى سويف المرتبة التاسعة مصريا واحتلت المرتبة 680 عالميا بينما شغلت جامعة أسيوط المرتبة العاشرة مصريا واحتلت المرتبة 682 عالميا.

من جانبه هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتقدم بالشكر والتقدير لكل قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس الذين ساهموا في تقدم التصنيف الدولى لجامعة القاهرة من خلال أبحاثهم العلمية المتميزة في شتى مجالات البحث العلمي، داعيا إلى مزيد من التقدم والارتقاء بمستوى البحث العلمي في إطار نظرية التنمية الشاملة حتى تظل جامعة القاهرة سباقة دائما في مجال البحث العلمى والتعليمي.

وأكد الدكتور الخشت، أن ما حققته الجامعة في التصنيف الدولي يعد إنجاز جديد في التصنيفات الدولية، موضحا أن سياسته في الإدارة تقوم على الدعم المطلق للبحث العلمي وربط البحوث بالتنمية الشاملة، وذلك انطلاقا من الحث والشعور بالواجب الوطنى تجاه وطننا الغالى مصر لأن هامات الأوطان لا ترتفع إلا بالعلم وأهل العلم.

وأوضح الدكتور الخشت، أن كل ما توصلت إليه جامعة القاهرة من مراكز متقدمة على المستوى الدولى كان يقف ورائه تخطيط استراتيجي ومتابعة دائمة وجيش كبير وقوي من الباحثين المصريين الذين يسطرون تاريخ جامعتهم بأحرف من نور بين الجامعات العالمية.