شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يشارك في «منتدى مستقبل الطاقة» بإثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الثلاثاء، إلى إثيويبا، للمشاركة في المنتدى الوزاري السنوى الأول المشترك بين مفوضية الاتحاد الأفريقى ووكالة الطاقة الدولية حول مستقبل الطاقة في أفريقيا خلال يومى 11 و12 يونيو الجارى المنعقد في إثيويبا.

أوضح الدكتور شاكر أن المنتدى الوزاري يعد فرصة فريدة لتجميع الشخصيات السياسية البارزة وصانعي السياسات والمديرين التنفيذيين للمشاركة في حوار حول السياسات وأفضل الممارسات لتطوير واستثمار أسواق الطاقة في إفريقيا، كما أنه سيضيف مدخلات مهمة في التقرير الخاص الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2019 حول إفريقيا لتوقعات الطاقة العالمية بالإضافة إلى المساهمة في تتبع وتحليل التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القاهرة .

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ويعد المنتدى استكمالاً للجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المحددة في أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063 لإفريقيا القائمة على النمو الشامل والتنمية المستدامة بدءاً من خطة التنفيذ.

ويتضمن المنتدى عدد من الجلسات الحوارية التي تدور حول وصول خدمات الطاقة والطهي النظيف لجميع دول القارة السمراء، إطلاق العنان لتكنولوجيات الطاقة من أجل تحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تشجيع مشروعات البنية التحتية لضمان مستقبل آمن ومزدهر، تحقيق التكامل في أفريقيا من أجل الوصول إلى التواجد العالمي.

وجدير بالذكر أنه تم في مايو 2018 توقيع مذكرة تفاهم بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ووكالة الطاقة الدولية للتعاون من أجل تحقيق الأهداف المشتركة لدعم أمن الطاقة، وإحصاءات الطاقة، وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والتنمية الاقتصادية المستدامة في إفريقيا، وفي هذا السياق تم الاتفاق على تنظيم المنتدى الوزارى الأول في أفريقيا في العام الحالي 2019 من أجل وصول خدمات الكهرباء والطهى النظيف للجميع ومتطلبات تنمية البنية التحتية والمناخ الاستثمارى.