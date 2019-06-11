شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع اللغة العربية يشكو صحيفة «اللواء الإسلامي» للأعلى للإعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكوى مقدمة من رئيس مجمع اللغة العربية، وأعضاء المجلس جميعًا، ضد صحيفة اللواء الإسلامي، وأكدت الشكوى أن الصحيفة ألصقت بأعضاء المجمع اتهامًا خطيرًا، وهو أنهم أعضاء في جماعة إرهابية.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعًا لها، غدًا، الأربعاء، برئاسة جمال شوقي، للتحقيق في الشكوى وغيرها من الشكاوى لرفع توصيات بخصوصها للمجلس في اجتماعه المقبل.