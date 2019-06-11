شكرا لقرائتكم خبر عن من تصاميم أبراج «العلمين الجديدة».. طلاب الجامعة الألمانية يستعرضون مشروعاتهم المعمارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم برنامج الهندسة المعمارية والتصميم العمراني بكلية الهندسة بالجامعة الألمانية بالقاهرة معرضاً لمشاريع طلاب المرحلة الدراسية الثالثة ضم عدد 41 مُجسمًا لأبراجاً متعددة الاستخدامات بمدينة العلمين الجديدة ضمت وحدات سكنية وتجارية وترفيهية بارتفاعات ومساحات متباينة، تجاوباً مع المد العمراني الذي نشهده حالياً بمصر ومنطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

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ونظمت الشركة المسؤولة عن تنفيذ أبراج مدينة العلمين زيارة ميدانية للطلاب للاطلاع على أحدث ما توصلوا إليه في مشروع مدينة العلمين الجديدة كأحد أهم المشروعات العمرانية التي تقيمها الدولة لتكون وجهة سكنية سياحية ترفيهية متكاملة بعيدًا عن التكدس السكاني في القاهرة وأول مدينة مليونية تنشأ في الساحل الشمالي.

وقال الدكتور عمرو فتحي، المدرس المساعد بالبرنامج، إن مشاريع الطلاب جاءت تطبيقاً لما درسوه نظرياً خلال هذا الفصل الدراسي حول تصميم الأبراج المعمارية المتعددة الاستخدامات وفق رؤية مستقبلية مبتكرة وشاملة تعتمد على دراسة الموقع الجغرافي وفهم مشاكل واحتياجات المستخدم ووضع تصميمات مستدامة للبناء تعمل بكفاءة وتكون صديقة للبيئة للأجيال المقبلة، خاصة أن الأبراج ذات الامتداد العمراني الرأسي نمط عمراني حديث ظهرت الحاجة الملحة إليه لاستيعابها الزيادة السكانية، إضافة إلى قيمتها الجمالية والهندسية التي تعكس مدى التقدم والازدهار في فن صناعة الأبراج.

وأشار الدكتور على عبدالعليم، المدرس المساعد بالأكاديمية البحرية قسم عمارة والتصميم البيئي وعضو لجنة التحكيم على المشاريع، إلى أن مجسمات الأبراج المعروضة التي صممها ونفذها الطلاب جاءت متنوعة ما بين الدائرية والمائلة والبلورية، خاصة أنهم اتخذوا مدينة العلمين الجديدة «كدراسة حالة» وهو أمر في غاية الصعوبة، نظراً للعوامل البيئة المتقلبة من الرياح وغيرها التي تتعرض لها هذه المنطقة والتي تتطلب تصميم وتنفيذ أبراج تتناسب مع هذه الطبيعة.