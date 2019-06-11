شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يلتقي مجلس الأعمال الفرنسي على هامش مؤتمر مرصد الطاقة المتوسطي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ضرورة دعم جهود تحقيق أمن الطاقة بشراكة قوية وفاعلة تحقق مصالح الجميع، سواء المنتجين أو المستهلكين وتلبي الطلب المتزايد على مختلف مصادر الطاقة لتحقيق آمال وطموحات الدول والشعوب في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين المستوى المعيشي.

جاء ذلك فى كلمته خلال لقائه بمجلس الأعمال الفرنسي في باريس على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي حول الغاز الطبيعى في البحر المتوسط، الذى ينظمه مرصد الطاقة المتوسطى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

واستعرض «الملا» خلال اللقاء الذي حضره مسؤولو 40 شركة فرنسية بمجلس الأعمال الفرنسي ورابطة موردي البترول والغاز الفرنسية، النموذج المصري لتطوير آليات العمل في صناعة البترول والغاز الطبيعي بدعم ومساندة قوية من القيادة السياسية وخطط عمل واضحة وتعاون مثمر وبناء مع الشركاء وكوادر وطنية متميزة، مما أدى لتحقيق نجاحات فى مختلف مجالاتها شهد بها العالم.

وأوضح أن صناعة البترول والغاز الطبيعي في مصر لديها ركائزها الاستراتيجية التي تعمل من خلالها على تطوير آليات العمل بهذه الصناعة الحيوية، على رأسها تحقيق أمن الطاقة عن طريق زيادة الإمدادات وتنويع المصادر وإدارة الطلب عليها، كما تعمل على تحقيق الاستدامة المالية من خلال سداد مستحقات الشركاء الأجانب وإصلاح منظومة دعم الطاقة وفض التشابكات المالية، بالإضافة إلى حوكمة القطاع والتي تتم من خلال تطبيق نظم متطورة للحوكمة وفتح آفاق أكبر لمشاركة القطاع الخاص.

وأشار الملا إلى أن قطاع البترول المصرى معني بالتطوير المستمر من خلال رؤية واضحة تعتمد على الكشف المستمر عن إمكانات القطاع بكافة مراحل الصناعة وإطلاقها في ظل دوره المهم كمحرك رئيسى للتنمية المستدامة في مصر.

Advertisements

كما استعرض وزير البترول نتائج الأعمال «غير المسبوقة» لقطاع البترول والغاز المصري خلال السنوات الأربع الماضية، لافتا إلى نجاح مصر خلال يونيو الحالي في تحقيق أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية في تاريخها بلغ حوالي 1.9 مليون برميل مكافىء يوميًا من الزيت الخام والغاز والمتكثفات.

وقال «الملا» إن تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعي جاء على أثر تنفيذ 27 مشروعًا لتنمية حقول الغاز الطبيعي، من أهمها حقول ظهر وغرب دلتا النيل ونورس وآتول وذلك بإجمالي استثمارات 21 مليار دولار تنتج نحو 7.8 مليار قدم مكعب غاز يوميًا إلى جانب 41.3 ألف برميل متكثفات يوميًا ساهمت في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي محليًا بنسبة 50% في 2018 مقارنة بالعام 2016، ثم تتضاعف العام القادم بنسبة 100% مقارنة بالفترة نفسها.

وأشار إلى أنه من المستهدف تنفيذ 11 مشروعًا جديدًا لتنمية حقول الغاز الجديدة باستثمارات حوالي 15 مليار دولار حتى منتصف 2022.

وأضاف أن جهود مصر مستمرة لدعم الاحتياطيات والإنتاج من البترول والغاز من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق الجديدة الواعدة والاستمرار في طرح مزايدات عالمية جديدة للبحث عن البترول والغاز في تلك المناطق، منوها أنها تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية.

كما استعرض الملا خلال اللقاء الخطوات التنفيذية لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول والعوامل والمقومات التي تتمتع بها مصر والتي تؤهلها لتحقيق هذا الهدف الطموح.

ورافق الوزير خلال زيارته للعاصمة الفرنسية المهندس أسامة البقلي، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس )، وأسامة مبارز، وكيل الوزارة لشؤون المكتب الفني.