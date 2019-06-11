شكرا لقرائتكم خبر عن قصة بلاغ ضد السوريين في مصر يتحول لمظاهرة حب: «سوريا غلاوتها في القلب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في وقت قصير تصدر هاشتاج «السوريين منورين مصر»، الأكثر بحثاً واستخداماً عبر موقع التدوين القصير تويتر، وشهد تفاعل كبير من المستخدمين ونجوم الفن والمجتمع ولكن ما القصة وراء انتشاره.

بلاغ المحامي سمير صبري:

فقد طلب المحامي المصري سمير صبري من القضاء حصر أموال السوريين المستثمرين والعاملين بمصر، بعدما نجحوا في العديد من المجالات داخل مصر وفي تحقيق أرباح هائلة ومشاريع تفوقوا فيها على المصريين.

وقال في مذكرته: «الأموال التي في أيدي السوريين باتت حائرة في مصر ما بين الاستثمار في العقارات أو البورصة أو القطاع الصناعي في حين فضل سوريون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة كمجال لاستثمار الأموال».

وتابع وفقاً لعدد من التقارير الصحافية: «إحصاءات قدرت حجم استثمارات رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال السوريين والذين انتقل معظمهم للإقامة في مصر بعد بدء الأزمة قدرت بـ23 مليار دولار مستثمر معظمها في عقارات وأراض ومصانع ومطاعم ومحلات تجارية وغيرها، وبات السوريون يملكون أهم مصانع الألبسة والنسيج كما سيطر بعضهم على مناطق تطوير عقاري في أهم وأرقى المناطق المصرية».

هاشتاج يتحول لمظاهرة حب للسوريين:

بعد وقت قليل من نشر مذكرة صبري ومطالبته محاسبة والبحث عن أموال السوريين، انتشر هاشتاج «#السوريين منورين مصر»، وتفاعل معه عدد كبير من النجوم منهم الفنانة فرح يوسف، التي قالت: «#مصر أم الدنيا و#المصريين أخوتنا وشو ماحكينا عنكم قليل كتير بحقكم صدقاً دمعتني خنقتني لما شفت مشاعركم تجاه بلدي #سوريا #سورية وأهلي #السوريين مارح احكي اكتر من هيك لان الصورة والكلمة خير تعبير ودليل وبرهان #السوريين_يشكرون_مصر #السورين_منورين_مصر #السوريين_فوق_راسنا«.

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وقالت كندة علوش: «السوريين منورين مصر هاشتاج جميل، وكله محبة لقيتوا متصدر الترند في مصر فرحت جدًا الصراحة وهل فيه سبب أم مجرد موجة حب جماعية عفوية؟ وأنا مني المصريين منورين الدنيا».

بينما علق محمد هنيدي، وقال: «كنا دولة واحدة من قبل، ومهما حصل هنفضل برضه دولة واحدة، السوريين منورين مصر» وكتب عمر السعيد: «السوريين منورين مصر هذا وطن لكل العرب، مصر كبيرة أوي عيب بقى»، بينما قال الفنان أحمد السعدني: «السوريين ليهم في مصر زي المصريين».وقال الفنان ​محمد إمام​ قال: «ودي محتاجة تراند!! انتوا اخواتنا ودي بلدكم

و تقدر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عدد السوريين المقيمين في مصر والمسجلين لديها بنحو 130 ألف لاجئ، وتقول الحكومة إن عددهم يصل إلى 300 ألف.​

الإعلاميين:

وجهت الإعلامية عزة مصطفى، رسالة إلى السوريين المتواجدين في مصر، قائلة: «والله انتوا منورين مصر» وأضافت «مصطفى»، خلال تقديمها ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن السوريين يقدمون منتجات ملابس عالية الجودة، مرددة: «فعلًا منورين مصر».

من جانبه، قال نشأت الديهي أن أحد الأشخاص حاول افتعال فتنة بين المصريين والسوريين خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهموا السوريين بأنهم ينتمون لتنظيم الإخوان الإرهابي.

ووجه رسالة إلى السوريين الذين يعيشون في مصر، قائلا: «لن ننسي وقفات سوريا مع مصر، لا يمكن أن يتحول الدم لماء، السوريين على راسنا من فوق، إنتوا منورين مصر ومشاركين في بنائها».

وغردت النائبة أنيسة حسونة، قائلة: «الأقوال العنصرية البغيضة ضد أخواتنا السوريين تدل على جهل أصحابها بتاريخ العلاقات المصرية السورية وعمقها ودورها الثقافي والفني والأدبي، سوريا غلاوتها في قلب كل المصريين والسوريين دائما مرحب بهم في أرض الكنانة».

وقال الإعلامي شريف عامر: «#السوريبن_منورين_مصر لأن مصر طول عمرها بتنور بأهلها»