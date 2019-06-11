شكرا لقرائتكم خبر عن «التخطيط» تطلق «جائزة مصر» لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تدشين جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات لتحفيز وتشجيع طلبة الجامعات والمعاهد على تقديم حلول إبداعية مبتكرة في مجال تطبيقات الهواتف الذكية.

جاء ذلك خلال اجتماع ممثلي وزارة التخطيط مع عمداء كليات الحاسب الآلي والمعلومات على مستوى الجمهورية، بالجامعة البريطانية، وتم خلال الاجتماع التعريف بالجائزة وآلية نشرها على مستوى الجامعات والكليات.

وأوضح فريق وزارة التخطيط، المسؤول عن الجائزة، أنها تهدف إلى تحفيز وتشجيع طلبة الجامعات والمعاهد المصرية البالغ عددهم ما يقرب من 3 ملايين طالب وطالبة في 50 جامعة حكومية، خاصة على تقديم حلول إبداعية مبتكرة في مجال تطبيقات الهواتف الذكية، بما يضمن الحصول على الخدمات الحكومية بإجراءات سهلة ومبسطة وكفاءة عالية.

وقالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، إن الجائزة للمساهمة في إيجاد حلول عملية تضمن تحقيق طفرة حقيقية في مستوى تقديم الخدمات الحكومية وتمكين الشباب من المشاركة في تطوير العمل الحكومي، خاصة طلبة الجامعات، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضحت أن العمل على الجائزة في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات ضمن مبادرة مشروع تطوير العمل الحكومي بين البلدين، وأن الحكومة تسعى إلى التحول لمجتمع رقمي، وإتاحة الخدمات الرقمية بطرق بسيطة وتكلفة ملائمة في أي وقت ومكان لجميع المواطنين وبشكل آمن.

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يشار إلى أن جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات تم إطلاقها ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 25 نوفمبر 2018 تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وستتم عملية تقييم التطبيق الفائز بناءً على مواصفات التطبيق، التي تشمل ثلاثة معايير، هي: «الكفاءة والفعالية» لقياس مدى توفير الوقت وتقليص الإجراءات على المتعامل لإنجاز المعاملات، ومستوى تكامل خدمات التطبيق، ويمثل هذا المعيار 40% من النتيجة الإجمالية.

والمعيار الثاني يتمثل في «سهولة الاستخدام»، حيث يقيم تجربة المستخدم وبساطة تصميم التطبيق والتصفح السلس وتعدد لغاته وتكامله ومستوى الدعم الفني الذي يوفره، ويمثل هذا المعيار 40% أيضًا من النتيجة الإجمالية.

أما المعيار الثالث، الذي يمثل 20% من النتيجة الإجمالية فهو «الابتكار»، ويقيم مدى تميز وفرادة التطبيق واحتمالية تكرار التجربة، فضلاً عن عدد الجهات الحكومية المشاركة وشمولية التطبيق.

وللاشتراك في الجائزة والاطلاع على باقى الشروط، يمكنكم الدخول على الرابط التالي:

http://govapp-award.eg/