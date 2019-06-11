شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على استعدادات «الكهرباء» لبطولة كأس الأمم الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الثلاثاء، اجتماعات لمتابعة الإجراءات والاستعدادات التي اتخذتها كل من شركة شمال القاهرة وشركة الإسكندرية وشركة القناة لتوزيع الكهرباء لتأمين وضمان جودة وكفاءة التغذية الكهربائية وتجهيز الاستادات خلال استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية للعام 2019.

واستعرض رؤساء شركات التوزيع الثلاث الإجراءات التي تقوم بها الشركات وتجهيزات الاستادات كل في نطاق عمل الشركة التابعة له، حيث قال المهندس حسام عفيفى، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أنه تم تجهيز الاستادات الرئيسية بالقاهرة (استاد القاهرة الدولي، استاد السلام، استاد الدفاع الجوي) والواقعة في نطاق الشركة رئاسة سيادته، حيث تمت مراجعة التغذية وإجراء الاختبارات وعمل الصيانة اللازمة للمهمات الموجودة بالاستادات والتأكد من جاهزيتها، وتم التنسيق مع تحكم القاهرة برفع أجهزة طرح الحمل على المغذيات الأساسية والبديلة وعدم إجراء أي مناورات أثناء التأمين، كما تم التنسيق بين التحكمات المشتركة بعدم إجراء أي مناورات أثناء التأمين.

وحول تغذيات الاستادات الرئيسية التي ستقام عليها مباريات البطولة أوضح عفيفى أنه ستتم التغذية الكهربائية للملعب الرئيسى باستاد القاهرة من ثلاثة مصادر للتغذية، وتتم الإنارة من (4) أبراج تشتمل على 122 كشاف، وفيما يتعلق بالتأمين عن طريق وحدات توليد ديزل، فقد قامت الشركة بتأمين التغذية من خلال 12 ماكينة ديزل بقدرات مختلفة، وماكينة للتليفزيون تابعة لشركة شمال القاهرة، ويتواجد طاقم للتأمين يتكون من 15 فنيا و5 مهندسين.

كما ستتم التغذية الكهربائية لاستاد السلام من مصدرين للتغذية (مصدر أساسى وآخر احتياطى)، وتتم الإنارة من (4) أبراج تشتمل على 113 كشافا، وفيما يتعلق بالتأمين عن طريق وحدات توليد ديزل فقد قامت الشركة بتأمين التغذية من خلال 7 ماكينات ديزل بقدرات مختلفة، وماكينة للتليفزيون، تابعة لشركة شمال القاهرة، ويتواجد طاقم للتأمين يتكون من 8 فنيين و3 مهندسين.

كما ستتم التغذية الكهربائية للملعب الرئيسى باستاد الدفاع الجوى من ثلاثة مصادر للتغذية، وتتم الإنارة من (4) أبراج تشتمل على 119 كشافا، وستتم التغذية الكهربائية للملعب الفرعى من مصدرين للتغذية، وفيما يتعلق بالتأمين عن طريق وحدات توليد ديزل، فقد قامت الشركة بتأمين التغذية من خلال 10 ماكينات ديزل بقدرات مختلفة، وماكينة للتليفزيون، تابعة لشركة شمال القاهرة، ويتواجد طاقم للتأمين يتكون من 8 فنيين و3 مهندسين.

وأضاف عفيفى أنه تم تشكيل غرف عمليات مركزية وتجهيز فرق الطوارئ لتأمين التغذية الكهربائية في فترة إقامة البطولة ومراجعة مصادر التغذية، كما تم توزيع كشافات الإنارة لكل برج إنارة والأحمال الهامة بالملعب على أكثر من مصدر (ديزل + شبكة) للتغذية، لضمان استمرارية الإضاءة الجيدة، وكذا استمرارية التغذية الكهربائية لهذه الأحمال.

وعلى جانب آخر، أوضح المهندس مدحت عويس فودة، رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء أنه ستقام المباريات على استاد الإسكندرية الرياضي وسيتم التدريب على الملاعب (نادي الاتحاد السكندري بسموحة، استاد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير، استاد الجامعة، والملعب الفرعي باستاد برج العرب).

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وأضاف فودة أنه تمت مراجعة والتحقق من حالة الإضاءة العامة بالطرق المؤدية إلى الاستادات وملاعب التدريب ومقار الإقامة بمعرفة قطاع الإضاءة العامة بالشركة، بالتنسيق مع الحي المختص، وقام قطاع التفتيش الفني بالشركة بعمل مسح شامل لجميع حجرات المحولات والموزعات المغذية بملاعب المباريات وملاعب التدريب وأماكن الإقامة، وتم رصد جميع الملاحظات الفنية على جميع المهمات الكهربية، وقامت إدرات الشبكات المختصة بتلافي أي ملاحظات فنية ظهرت، كما تم عمل صيانة طارئة لموزع استاد الإسكندرية الرياضي ومراجعة مصادر التغذية، وكذا تم عمل الصيانة اللازمة للخلايا والكابلات والاختبارات والوقاية.

وأوضح أن الشركة قامت بتأمين جميع غرف استاد الإسكندرية الرياضي بأكثر من مصدر رئيسي جهد متوسط من محطة محولات (وسط المدينة ـ محرم بك ـ المنشية ـ جنوب كرموز)، وتم عمل إحلال كلي لجميع كابلات الجهد المتوسط الداخلية الخاصة بالاستاد من كابلات زيتى إلى كابلات XLPE بعدد (7) كابلات بطول 1700 متر لتتناسب مع اللوحات الحلقية الجديدة وتم مد كابل مقطع 3× 240 + 120 بطول 220 مترا لتغذية البوابة الإلكترونية، وتم الاستعداد الكامل بجميع وحدات الديزل المتنقلة لتأمين استاد الإسكندرية الرياضي، وكذلك ملاعب التدريب ومقار الإقامة بعدد (14) وحدة ديزل، كما قامت الشركة بمراجعة عدد (7) وحدات ديزل خاصة تابعة للجهات.

وتم تجهيز فرق طوارئ مجهزة بأحدث السيارات والأجهزة في جميع التخصصات (عدد 7 فنيين وعدد 18 مهندسا) لمواجهة أي أزمة طارئة لا قدر الله، وتم عمل محاضر تنسيق بين شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء والمسؤولين بتلك الأماكن.

وأكد أن جميع المولدات التي سيتم الدفع بها لتأمين البطولة الإفريقية يتم عمل الصيانة الدورية والوقائية لها ويتم عمل الاختبارات اللازمة، وأنه تم عمل الاختبارات وقياس الأحمال الخاصة باستاد الإسكندرية الرياضي، وكذلك ملاعب التدريب، وتم عمل قياسات شدة الإضاءة وتم عمل اختبارات وتجربة على وحدات توليد الديزل التابعة لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء المركبة، وتم اختبار وتجربة أحمال المقصورة على وحدة توليد ديزل.

كما استعرض المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء تقريراً أوضح فيه أن المبارايات ستقام في استاد النادي الإسماعيلي بمحافظة الإسماعيلية، واستاد السويس الرياضي بمحافظة السويس، بالإضافة إلى عدد من ملاعب التدريب في محافظة الإسماعيلية، ومن بينها نادي القناة القديم- نادي القناة الجديدـ ملعب ميركيورـ ملعب الجامعة، وبمحافظة السويس (نادي بتروجت- ملاعب وادي دجلةـ ملاعب استاد الجيش).

وأكد أنه تمت مراجعة مصادر التغذية الرئيسية والموزعات مصدر التغذية والتأكد أن التغذية مؤمنة من مصدرين.

وأضاف أنه تمت مراجعة الشبكة الكهربائية بكل من استاد الإسماعيلية واستاد السويس، حيث تم إحلال الموزع الرئيسي لكل من استاد الإسماعيلية واستاد السويس بتكلفة تصل إلى حوالى 7 ملايين جنيه، وتم عمل صيانة جسيمة على كشك المقصورة باستاد السويس قدرة 1000 كيلو فولت أمبير.

كما تم إحلال المحولات والوزعات الحلقية ولوحات الجهد المنخفض ففى استاد الإسماعيلية تم إحلال عدد (3) محولات قدرة 300 كيلوفولت أمبير وتركيب عدد (4) محولات 500 كيلوفولت أمبير وإحلال محول المقصورة من قدرة 500 كيلوفولت أمبير إلى 1000 كيلوفولت أمبير، وفى استاد السويس تم إحلال عدد (4) محولات قدرة 300 كيلوفولت أمبير إلى 500 كيلوفولت أمبير وإحلال الموزعات ولوحات المنخفض، وتم إحلال وحدات الربط مع الديازل، وكذلك إحلال كابلات الجهد المنخفض بمقاطع تتناسب مع الأحمال، تم استكمال تركيب الكشافات بأبراج الإضاءة، بما يحقق شدة الاستفادة المطلوبة.

وأوضح محمد السيد أنه فيما يتعلق بالتأمين عن طريق وحدات توليد ديزل فقد قامت الشركة بتأمين التغذية من خلال وحدات التوليد ملك الشركة، حيث سيتم تأمين كل من استاد الإسماعيلية واستاد السويس بواقع عدد (12) وحدة توليد بكل استاد.