شكرا لقرائتكم خبر عن وفاه طالبة ثانوي نتيجة تعاطي العقاقير المهدئة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لفظة طالبة ثانوي أنفاسها الأخيرة متأثرة بتعاطي عقاقير مهدئة لأداء امتحانات الثانوية العامة في المنيا.

تلقي اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارا من مركز السموم بمستشفى جامعة المنيا، بوفاة «د. ج. م – 19 سنة «طالبة بمدرسة السادات الثانوية بمدينة المنيا، مقيمة ببندر المنيا، متأثرة بأقراص مهدئة «دان كور» وفشل محاولات إنقاذها.

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وكشف تقرير الدكتور ديفيد كمال، مفتش صحة المنيا، أن الطالبة توفت عقب دخولها المستشفى بـ24 ساعة ونتيجة تناول كميات من عقار الـ«دان كور» المهدئة، لكونها تؤدي امتحان الثانوية العامة، دون وجود شبهة جنائية.

وقد شهدت مدينة المنيا حالة من الحزن على وفاة الطالب وحرص آلاف المواطنين على المشاركة في صلاة الجنازة وتشييع جنازة جثمان الطالبة.

فيما نعى محمد أبوالعيون، مدير الإدارة التعليمية بالمنيا، وفاة الطالبة ونشر العلاقات العامة بالإدارة بوست على صفحتها «فيس بوك» نعي وفاة الطالبة متمنية لأسرتها الصبر والسلوان.

محافظ المنيا يتفقد الامتحانات

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