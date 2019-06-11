شكرا لقرائتكم خبر عن أمين النفط والبتروكيماويات يطالب «العمل الدولية» بإدراج ملف الإرهاب ضمن إعلان مئوية المنظمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الكيميائي عماد حمدي، الأمين العام للاتحاد العربي للنفط والبتروكيماويات، مذكرتين للجنة المئوية ضمن أعمال اللجنة الجامعة بمنظمة العمل الدولية على هامش مشاركته بمؤتمر العمل الدولي المقام بجنيف في دورته رقم 108 بمشاركة 148 دولة.

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وطالب «حمدي» بإدراج ملف الإرهاب لإعلان المئوية النهائي، وأن تقدم المنظمة دعمها ومساندتها للدول التي تحارب الإرهاب، ضاربًا المثل بمصر التي تقف وحيدة في مواجهة الإرهاب، لافتًا أن مصر تحارب الإرهاب بالنيابة عن العالم أجمع، ونجح في الحصول على تأييد عمالي عربي وإفريقي ودولى في هذا الشأن من أجل خلق بيئة عمل آمنة.

وطالب في مذكرته بمحاربة استحواذ الشركات متعددة الجنسيات على الشركات المحلية الصغيرة وبائعي التجزئة، الأمر الذي يؤدي لتسريح وتدمير العمالة المحلية.

وناشد «حمدي» المنظمة بإرسال بعثات تدريبية لتدريب العمالة في الدول العربية، بما يرتقي بنا لجذب الاستثمار المباشر، كما طالب بتشجيع أوروبا للأسواق الناشئة في العالم العربي والتقليل من منافسة المنتجات المحلية العربية.