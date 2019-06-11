شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل إعادة محاكمة متهمين بـ«حرق نقطة شرطة المنيب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات إعادة محاكمة متهمين في اتهامهما بالاشتراك مع آخرين، بحرق نقطة شرطة المنيب خلال أحداث العنف التي وقعت بمنطقة المنيب خلال احتفالات ثورة 25 يناير 2014 لجلسة 15 يوليو.

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صدر القرار برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين سامي زين الدين، عفيفي المنوفي.

كانت محكمة جنايات القاهرة سبق أن قضت بمعاقبة 13 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت 10 متهمين آخرين بالسجن المشدد خمس سنوات، كما عاقبت متهم بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت 3 متهمين «حدث» خمس سنوات.

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.