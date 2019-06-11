شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يلتقي رئيس المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال بجنيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، على هامش الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا بقصر الأمم بجنيف، إيرول كيريسبي، رئيس المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال بجنيف- سويسرا، بحضور السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف.

في بداية اللقاء، أوضح رئيس المنظمة أنها تحتفل العام المقبل بمرور مائة عام على إنشائها، مُستعرضًا دورها كجهة لديها تمثيل دائم من خلال بعثة مقرها نيويورك، وأنها تعتبر صوت القطاع الخاص دوليًا ومحليًا، حيث يعملون من خلال عدة محاور لتعزيز أهداف التنمية المستدامة، لتنفيذ العهد الدولي للمهاجرين.

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وقال كيريسبي إن المنظمة تعمل من خلال برنامج إصلاحي تابع للأمم المتحدة يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للدول، مؤكدًا أن هذا الدور يأتي من خلال الشراكات بين أصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص والعام والتنسيق فيما بينهما بأساليب صحيحة.

وطلب كيريسبي من وزير القوى العاملة دعم مصر عربيًا وإفريقيًا كدولة وكرئيس للاتحاد الإفريقي للمنظمة كممثل لأصحاب الأعمال بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

من جانبه، أكد الوزير دور منظمة أصحاب الأعمال ودورها المؤثر في منظومة العمل بين أطراف العمل الثلاث، مشددًا على أن مصر ستدعم المنظمة.

وقال «سعفان» إننا نطلب دعم منظمة أصحاب الأعمال في المرحلة المقبلة في منظمة العمل الدولية لترسيخ مبدأ الثلاثية «حكومات وأصحاب أعمال وعمال» داخل كافة اللجان الموجودة بالمنظمة، لافتا أن ذلك سيكون بطلب سيتم إرساله من بعثة جمهورية مصر العربية لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف لتتم دراسته في مجلس إدارة المنظمة في الجلسة القادمة.