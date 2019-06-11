شكرا لقرائتكم خبر عن بوابة مصر للعالم «الرقمية».. كنوز مصر الأثرية على خريطة رقمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت ميناس إبراهيم الرئيس التنفيذي لبوابة مصر الرقمية أنه تم ضخ استثمارات في البنية الأساسية الرقمية بأكثر من 50 مليون جنيه لإتاحة التكنولوجية والرقمنة، بما يعظم من قدرات الاقتصاد المصري خاصة بقطاع السياحة الذي يعد من أهم قاطرات نمو الاقتصاد القومي

‎وأضافت أن البوابة تنفذ حاليا مشروعا لتوثيق جميع الآثار المصرية سواء الفرعونية أو البطلمية أو الرومانية أو القبطية أو الاسلامية باستخدام احدث اجهزة التصوير الضوئي بأشعة الليزر، لوضع خريطة رقمية تفاعلية للقطر المصري ليتم نشرها من خلال بوابة مصر للعالم «الرقمية.» www.eggate.com لتمكين السياح الراغبين في زيارة مصر من التعرف على المواقع الاثرية بمصر بتقنية الواقع الافتراضي والتجول داخل المعابد والكنائس والمساجد التاريخية التي تشتهر بها مصر وهو ما يعد إضافة جديدة للقطاع السياحي بجانب دور هذه التقنية الأحدث عالميا الآن في الترويج للمقاصد السياحية في مصر.

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‎وأشارت إلى أن هذه التقنيات الحديثة المستخدمة في رفع مواقع الآثار المصرية والأماكن التاريخية ستساعد الباحثين والخبراء في دراسة هندسة إنشاء تلك المواقع الأثرية إلى جانب الاستفادة من هذه التقنية الحديثة لتطوير عمليات التنمية العمرانية التي تشهدها مصر حاليا خاصة أن هذه التقنية الرقمية تعتمد على برامج الكترونية حديثة ونتائج الرفع المساحي بالتقنية الحديثة لتحديد المواقع الأثرية بدقة 2 ملي متر، واستخدام أجهزة مسح ضوئي بأشعة الليزر تعد الأحدث في العالم والتي ترتبط بشبكة من الأقمار الصناعية تشمل مجموعة الأقمار الأمريكية والأوروبية والروسية والصينية

‎وقالت إن عمليات الرفع تشمل أيضا رفع داخلي من داخل الأثر أو المبني التاريخي نفسه، بحيث يتمكن زائر الموقع الالكتروني لبوابة مصر للعالم الرقمية من التجول عبر تقنية العالم الافتراضي داخل وخارج الأثر نفسه مما يمثل تجربة ثرية تحفزه على زيارة مصر ورؤية أثارها العظيمة.

‎وأكدت حرص الشركة على استقدام أحدث الأجهزة في العالم للقيام بعمليات الرفع بأشعة الليزر بشكل احترافي، مما يعد توثيقا لكنوز مصر الأثرية، وهو مجال ظهرت أهميته مع حريق كاتدرائية نوتردام في فرنسا حيث سيستعين الجانب الفرنسي في إعادة بناء ما تهدم في الكاتدرائية بعمليات الرفع بالأشعة والتصوير ثلاثي الأبعاد التي خضعت لها الكاتدرائية من قبل حيث لديها القدرة على حفظ كل ركن وتفصيله في مبني الكاتدرائية وبرجها الرئيسي.