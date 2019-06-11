شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا لمتابعة توافر السلع: «لن نسمح بأي تلاعب في الأسواق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف توافر السلع بالأسواق والأسعار، بحضور الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء إيهاب المحمدي ممثلاً عن جهاز الخدمة الوطنية، ومسؤولي بعض الجهات.

وفي مستهل الاجتماع، تقدم رئيس الوزراء بالشكر لجميع الجهات على الجهود المبذولة خلال شهر رمضان لتوفير جميع السلع والمنتجات للمواطنين، مؤكدًا استمرار المتابعة الكاملة للأسواق لضمان عدم ارتفاع الأسعار، والتأكد الدائم من توافر السلع المختلفة في الأسواق، خاصة الخضر والفاكهة، وأسطوانات البوتاجاز.

وشدد «مدبولي» على أهمية الإعلان عن أسعار السلع للمنتجات المختلفة، ووضع ملصقات على كل سلعة تتضمن السعر وكافة المواصفات والبيانات الضرورية للمستهلك، مؤكدًا أن هذه مسألة هامة، ولابد أن تكون هناك حملات تفتيش على ذلك، من مباحث التموين والجهات الرقابية المختلفة، لضبط الأسواق، قائلاً: «لن نسمح بأي تلاعب في الأسواق».

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وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ البروتوكول الذي سبق توقيعه بين وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية بشأن توافر الخضروات والفاكهة واللحوم في منافذ وزارة التموين والمحافظات، بأسعار مخفضة.

كما تمت الإشارة إلى أنه سيتم تسيير قافلة من الغد لتغطية احتياجات 5 محافظات من الخضروات واللحوم من منتجات جهاز الخدمة الوطنية، كما تتم زيادة السلع في المنافذ المتحركة بالمحافظات المختلفة.

من جانبه، عرض وزير التموين خلال الاجتماع موقف توافر السلع الأساسية مثل الأرز، والسكر، والقمح، مؤكداً أن كافة السلع متوافرة، والمخزون الاستراتيجي منها آمن.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على زيادة المطروح من السلع والمنتجات في المنافذ التابعة لوزارة الدفاع، والداخلية، لمواجهة أي محاولة لرفع الأسعار.