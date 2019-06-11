الصحة النفسية تنظم ورشة عمل حول آليات مقابلة المريض النفسى بالوحدات الصحية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة ورشة عمل بعنوان برنامج الرعاية النفسية الأولية "آليات مقابلة المريض النفسى بوحدات الرعاية الصحية الأولية" غدا، بمقر الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان. يحاضر فى ورشة العمل الخبير الدولى الدكتور عبد الله الخثعمى خبيرنائب رئيس الرابطة الدولية لأطباء الأسرة عن الصحة النفسية. Advertisements ووفقا لنظام قانون التأمين الصحي الشامل سوف يتم دمج خدمات الصحة النفسية داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية التى تستقبل جميع المرضى النفسيين كأولى خطوات العلاج ومن ثم تحويل الحالات التى تستدعى إلى مستشفيات الصحة النفسية فيما يتم متابعة المرضى وصرف العلاج لهم داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية وحاليا يجري تدريب أخصائيين نفسيين وفريق العمل بها داخل تلك الوحدات لاستقبال المرضى.

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