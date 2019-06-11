شكرا لقرائتكم خبر عن قرار وزارى بإنشاء فرع لجامعة المنيا بالمدينة الجديدة على مساحة 41 فدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة قرار اعتماد التصميم العمرانى لقطعة أرض بمساحة 41 فدان، للمشروع من جامعة المنيا على قطعة الأرض الكائنة بمنطقة الجامعات بمدينة المنيا الجديدة لإقامة فرع لجامعة المنيا.

وطبقا للمادة الثانية من القرار، تلتزم جامعة المنيا بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى، وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع، وتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.

وشددت المادة الخامسة من القرار، على التزام جامعة المنيا بتنفيذ المشروع على المساحة المحددة، وذلك بعد استخراج التراخيص اللازمة، وتوفير أماكن انتظار للسيارات.

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