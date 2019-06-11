شكرا لقرائتكم خبر عن آليات حل مشكلات العمالة المصرية واللبنانية على هامش مؤتمر العمل الدولى بجنيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على هامش الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم بجنيف ، بحثت وزارة القوى العاملة مع نظيرتها اللبنانية، أوضاع العمالة فى البلدين والمشكلات التى تواجهها والآليات التى تلزم لحل تلك المشكلات بصورة متبادلة ، فضلا عن تعزيز العلاقات الثنائية، وتنسيق المواقف بين الدول العربية والصديقة في الموضوعات المعروضة علي جدول أعمال المؤتمر لما فيه صالح الدول العربية ، وذلك بحضور السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف.

وأكد الجانبان فى بداية اللقاء عمق العلاقات بين مصر ولبنان باعتبارهما وطنا واحدا ذا قضايا مشتركة، واستعرضا الاتفاقية المتعلقة بمجال التعاون الفنى وتنقل الأيدى العاملة بين البلدين والتي عرضت علي اللجنة العليا المصرية اللبنانية برئاسة رئيسى مجلس الوزراء بمصر ولبنان مؤخرا، والتى يتم بموجبها حل مشكلات العمالة المصرية، رفع قيود وإجراءات عدم تجديد الاقامات للبنانيين فى مصر.

Advertisements

وفي هذا الصدد أكد أبو سليمان أن مجلس الوزراء اللبناني أقر الاتفاقية، ومن المقرر أن تعرض علي البرلمان اللبناني خلال الأسبوع المقبل لإقرارها وصدور المرسوم اللازم لإبرامها، مشددا علي أنه يعمل على حل مشكلات العمالة المصرية منذ أن تولي مسئولية الوزارة .

ومن جانبه أشاد الجانب المصرى بهذه الخطوات من الجانب اللبنانى، التي سوف تسمح بتوفيق العمالة المصرية ليتمكنوا من العيش حياة كريمة والتخلص من سوء استغلال بعض أصحاب الأعمال، كما تم عرض خلال اللقاء عددا من مقترحات الشراكة بين البلدين في مجال العمالة ، منها إقامة مشروعات صغيرة بهدف تنشيط ودعم الاقتصاد وتقليل نسبة البطالة.