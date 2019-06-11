شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة تتابع غرق 3 مصريين فى روسيا وإصابة آخر بطلق نارى فى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصلت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، هاتفيا مع إيهاب نصر سفير مصر فى روسيا، بشأن حادث غرق 3 طلاب مصريين هناك.

وكانت قد وردت أنباء عن غرق ثلاثة طلاب مصريين وهم: أحمد صابر السيد غالى (دمياط)، عبدالرحمن جمال طه أحمد، (المنيا)، وكيرلس ولسن وليم محبوب (سوهاج).

وفى السياق ذاته، تواصلت الوزارة أيضا مع السفير بدر عبد العاطى، سفير مصر فى ألمانيا، بعد تداول أنباء عن تعرض المواطن المصرى الدكتور محمود توفيق، المقيم فى مدينة " أخن" الألمانية، لإطلاق نار فى 6 يونيو الجارى بالقرب من منزله بالمدينة.

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وأكد السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر في برلين، أن القسم القنصلى بالسفارة تواصل للاطمئنان على حالته الصحية، كما تحرص السفارة على التواصل معه بصفة مستمرة، موضحًا أن السفارة قامت، ومعها القنصلية العامة فى فرانكفورت، بمخاطبة السلطات الألمانية للاطلاع على نتائج التحقيقات ومتابعة الإجراءات القانونية ذات الصلة، وكذا التعرف على ملابسات الحادث، وكشف أن السلطات الألمانية ألقت القبض على الجانى مرتكب حادث إطلاق النار.