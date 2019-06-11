شكرا لقرائتكم خبر عن القمامة وتلف أعمدة الإنارة تتصدر شكاوى المواطنين للتنمية المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة التنمية المحلية، استجابتها لعدد من شكاوى المواطنين التى وردت إليها عبر قطاع خدمة المواطنين بالوزارة، حيث نجحت الوزارة خلال شهر مايو الماضى، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظات فى الاستجابة الفورية لعدد من شكاوى المواطنين.

من بين الشكاوى التى استجابت لها الوزارة إزالة تراكمات قمامة بعدد من المناطق ببعض المحافظات بعد تضرر الأهالى منها وهي قرية ميت الحوفيين ببنها بمحافظة القليوبية ومدينة بني مزار بمحافظة المنيا وشارع دمشق بالمهندسين بحى العجوزة محافظة الجيزة وشارع عباس العقاد بحى شرق مدينة نصر محافظة القاهرة وعزبة عبد الحميد بالسيل الريفى بمحافظة أسوان وأمام مسجد نور الإسلام بباكوس بمحافظة الإسكندرية وقرية دنديط بميت غمر محافظة الدقهلية.

كما نجحت الوزارة فى حل مشكلة تضرر المواطنين بقرية دمنهور الوحش بزفتى بمحافظة الغربية بسبب تصدع عامود إنارة حيث تم إعادة تأهيل العامود وإصلاحه وتشغيله وتوصيل التيار الكهربائى له وإعادته إلى الشبكة وهو يعمل بصورة جيدة.

ونجحت الوزارة أيضًا فى حل شكوى أهالى منطقة العجمى بمحافظة الإسكندرية من وجود بلاعة مفتوحة امام محل مشروبات بالكيلو 21 بمنطقة النخيل بأكتوبر، حيث تم التواصل مع مسئولى المحافظة وتم غلق البلاعة المفتوحة.