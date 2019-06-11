- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسى 2018/2019.
وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 72.22%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 149303 طالبًا وطالبة، فى حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 65.22%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 122426 طالبًا وطالبة.
وهنأ وكيل الأزهر جميع الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا دوام التفوق والنجاح لجميع الطلاب.
وأوضح أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر الإنترنت، أومن خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم 19493.
يمكن الدخول على بوابة الأزهر من الرابط التالى ..
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية لعام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.