شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسى 2018/2019.

وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 72.22%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 149303 طالبًا وطالبة، فى حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 65.22%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 122426 طالبًا وطالبة.

وهنأ وكيل الأزهر جميع الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا دوام التفوق والنجاح لجميع الطلاب.

وأوضح أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر الإنترنت، أومن خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم 19493.

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