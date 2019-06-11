موجز أخبار الساعة .. ضبط جروبات على "الواتس آب" تساعد طلاب الثانوية العامة على الغش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لـ" الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها ضبط جروبات على "الواتس آب" تساعد طلاب الثانوية العامة على الغش.

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

ضبط جروبات على "الواتس آب" تساعد طلاب الثانوية العامة على الغش

أكدت مصادر مسئولة فى وزارة التعليم، أن هناك جهد كبير من قبل فريق الغش الإلكترونى بالغرفة المركزية لامتحانات الثانوية العامة، موضحة أنه تم التوصل إلى جروبات على الواتس آب تساعد طلاب الثانوية العامة على الغش.

مدبولى يُشدد على أهمية إعلان الأسعار على المنتجات.. وحملات لضبط الأسواق

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف توافر السلع بالأسواق والأسعار.

زوج فى دعوى نشوز: "مراتى مسترجلة وتحترم حيواناتها أكتر منى"

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، وتعنيفه وتعديها عليه بالضرب، وتوجهها لعمله وتوبيخه أمام زملائه، بسبب رفضه لتبديدها المال الذى تحصل عليه من بيع قطعة أرض ورثها عن والده.

المحكمة الاقتصادية تحجز دعوى وقف بث قناة BBC للحكم بـ25 يونيو الجارى

حجزت المحكمة الاقتصادية الدعوى المستعجلة التى تطالب بوقف بث قناة "BBC" لجلسة 25 يونيو للحكم.

نائب وزير التعليم: تصحيح امتحانات الدبلومات مستمر.. والنتيجة نهاية الشهر الجارى

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن كنترولات الدبلومات الفنية تواصل تصحيح امتحانات شهادة الدبلومات الفنية فى جميع الشعب والتخصصات، وهناك تعليمات بمراعاة الدقة والمراجعة بشكل كبير وأكثر من مرة تجنبا لأى خطأ.

الفتوى والتشريع: محافظة الإسكندرية غير خاضعة للقيمة المضافة بتأجير الشواطئ

انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت محمد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، إلى رفض طلب مصلحة الضرائب، إلزام محافظة الإسكندرية بالتسجيل فى ضريبة القيمة المضافة عن نشاط الترخيص فى استغلال الشواطئ، وإلزام محافظة الإسكندرية بتمكين موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الإطلاع على الميزانية العمومية للمحافظة لبيان الأنشطة التى تقوم بها المحافظة والوقوف على مدى خضوعها للضريبة على القيمة المضافة.

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الأرصاد: نسب الرطوبة بالجو تتجاوز الـ70% بالقاهرة و80% بالسواحل الشمالية

كشف محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار حالة الجو على أغلب أنحاء الجمهورية مع ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم على كافة الأنحاء، حيث تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 37 درجة.

رأس توت عنخ أمون تثير أزمة.. زيادة الضغوط على دار "كريستيز" بلندن لوقف البيع

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم التحركات المصرية لوقف إجراءات بيع قطع أثرية وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكية القطعة الأثرية، وقالت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن دار "كريستيز" للمزادات يتعرض لضغوط متزايدة لإلغاء عملية بيع رأس تمثال توت عنخ أمون بعدما قالت السلطات المصرية إنه ربما سُرق من معبد الكرنك فى الأقصر.

صور.. النقل العام بالقاهرة ينهى تجديد 600 أتوبيس لخدمة بطولة أمم أفريقيا

انتهت هيئة النقل العام بالقاهرة من تجديد أكثر من 600 أتوبيس يعملون فى خدمة جمهور كأس الأمم الأفريقية 2019، والتى ستنطلق بعد أيام، حيث تم تجديد الحافلات من الداخل والخارج لتظهر بلون موحد وهو اللون الأزرق.

صور.. استعدادات نقابة الصحفيين التونسيين قبل بدء مؤتمر الاتحاد الدولى

انتهت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، من الاستعدادات لاحتضان المؤتمر الـ 30 للاتحاد الدولى للصحفيين، المقرر إجراؤه، بداية من اليوم الثلاثاء حتى الجمعة الموافق 14 يونيو الجارى، بمشاركة أكثر من 300 صحفى ونقابى من مختلف بلدان العالم.

بين السماء والأرض.. إنقاذ 7 مواطنين عالقين داخل مصعد متعطل فى شبرا

سابق رجال الحماية المدنية الزمان، وأنقذوا 7 مواطنين عالقين داخل مصعد متعطل داخل أحد المبانى بشبرا.

مكافحة المخدرات: 3 مليارات و401 مليون جنيه حصيلة جرائم غسل الأموال خلال عام

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، المؤتمر الرابع لمكافحة جرائم غسل الأموال، شارك فى فعالياته قيادات وضباط القطاع وقيادات وزارة العدل والنيابة العامة.

الأوقاف: جماعة الإخوان الإرهابية تستحل الكذب لتحقيق أهدافها وتدمير خصومها

قالت وزارة الأوقاف، إن جماعة الإخوان الإرهابية، انطوت على فساد وإفساد للدين والقيم والأخلاق، وقد ذكر المنشقون عن الجماعة أن التفكير والتعبير والضمير أبرز الممنوعات فى الجماعة الإرهابية، لأنهم يريدون الناس مسخا لا عقول لهم، ولا فكر لديهم إلا ما تمليه عليهم قيادات هذه العصابة الانتهازية.