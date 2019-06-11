شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الاقتصادية تحجز دعوى وقف بث قناة BBC للحكم بـ25 يونيو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حجزت المحكمة الاقتصادية الدعوى المستعجلة التى تطالب بوقف بث قناة "BBC" لجلسة 25 يونيو للحكم. وأقام المحامى أشرف فرحات الدعوى رقم 30 لسنة 2019 مطالبا باستصدار حكم قضائى يوقف بث قناة BBC لبثها أخبارا تحرض على الدولة المصرية، وفقا للدعوى. Advertisements وذكر "فرحات" فى دعواه، إن القناة تنتهج سلوك مخالف فى مجال عملها فمبنى القناة ترخيصه لفندق سياحى وليس إدارى، وبالتالى فهى مخالفة جسيمة. وأضاف الشاكى أن قناة "BBC" تمتثل لقوانين ولوائح لندن البلد التى يقع بها المقر الإدارى للقناة لكن مقرها بالقاهرة ضرب عرض الحائط الذى خالف المعايير المهنية أثناء التغطية للأحداث، ورفضت الالتزام بالقانون رقم 180 لسنة 2018 بخصوص البث وإعادة البث من داخل استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامى، وغضت الطرف عن الخطاب الذى تلقته من المجلس الأعلى للإعلام الذى طالب فيه المكاتب العربية والأجنبية بالبث من داخل مدينة الانتاج الإعلامى فى الوقت الذى التزمت فيه كل القنوات المصرية، وبدأوا البث من مدينة الإنتاج بعد توفيق أوضاعهم إلا BBC.

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